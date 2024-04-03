Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 1
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
1-я серия
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Четыре года назад Герман потерял свою любимую сестру Еву, и с тех пор его жизнь лишилась смысла. Сейчас мужчине около тридцати, и им движет лишь сильное желание отомстить виновникам ее смерти — бывшему мужу Евы, Олегу Ломакину, и его новой жене Ольге. Герман подстраивает аварию на дороге с целью убить пару, но его планам мешает маленькая дочь Ломакиных, оказавшаяся в автомобиле. Тогда он решает похитить малышку, чтобы Олег и Ольга почувствовали ту же боль, что и он после утраты Евы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

