Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Четыре года назад Герман потерял свою любимую сестру Еву, и с тех пор его жизнь лишилась смысла. Сейчас мужчине около тридцати, и им движет лишь сильное желание отомстить виновникам ее смерти — бывшему мужу Евы, Олегу Ломакину, и его новой жене Ольге. Герман подстраивает аварию на дороге с целью убить пару, но его планам мешает маленькая дочь Ломакиных, оказавшаяся в автомобиле. Тогда он решает похитить малышку, чтобы Олег и Ольга почувствовали ту же боль, что и он после утраты Евы.



