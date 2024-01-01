Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
6-я серия
8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 6
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
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Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Арина и Митя пытаются выяснить правду о матери девочки, но неожиданно узнают о смерти Евы много лет назад. Между тем Германа начинают шантажировать. В панике он принимает решение написать прощальное письмо и составить завещание, но все его планы нарушает Ариша, получившая результаты теста ДНК.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто тебя убил»