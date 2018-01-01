Биография

Андрей Терешок — российский продюсер. Родился в Ступино, СССР, 1 октября 1969 года. Закончил МИФИ по математической специальности, а также Финансовую Академию при Правительстве РФ. С 2001 по 2011 входил в совет директоров сети кинотеатров «Формула кино», в последующие два года руководил сетью кинотеатров «Кронверк Синема». Входил в Экспертный совет Фонда кино, с 2013 является членом Экспертного совета по кино Министерства Культуры РФ. С 2021 года — директор Группы компаний ГПМ КИТ, занимающимися телевидением и производством кинопроектов. Выступил продюсером для следующих российских кинопроектов: «Жвачка», «Законник», «Грабитель», «Отлив», «Заговоренный», «Я знаю, кто тебя убил», «АльфаРомео», «Затаив дыхание», «Самогон», «Один шанс на троих», «Шпион», «Чужой», «Бесит», «Ростов» и другие.