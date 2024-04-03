Психолог рекомендует Арине обратиться к друзьям ее настоящих родителей, чтобы лучше понять своих родственников. Девочка узнает о Лиде — своей крестной маме, проживающей в Испании. Лида приезжает в Москву, чтобы оформить опеку над Аришей, а Аня Свешникова обнаруживает новые факты в деле Германа.



Не терпится узнать, что вас ждет в финале этой истории? Тогда не пропустите 1 сезон напряженного детективного сериала «Я знаю, кто тебя убил» — 8 серия онлайн доступна в хорошем качестве прямо сейчас на видеопортале Wink!

