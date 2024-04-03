Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
8-я серия
8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Психолог рекомендует Арине обратиться к друзьям ее настоящих родителей, чтобы лучше понять своих родственников. Девочка узнает о Лиде — своей крестной маме, проживающей в Испании. Лида приезжает в Москву, чтобы оформить опеку над Аришей, а Аня Свешникова обнаруживает новые факты в деле Германа.

Не терпится узнать, что вас ждет в финале этой истории? Тогда не пропустите 1 сезон напряженного детективного сериала «Я знаю, кто тебя убил» — 8 серия онлайн доступна в хорошем качестве прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто тебя убил»