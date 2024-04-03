Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 4
Сериалы
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
4-я серия
8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
Полицейские, не подозревая о письме с требованием выкупа, начинают слежку за квартирой Ломакиных. Олег отчаянно пытается найти деньги, но ему не удается достать нужную сумму. Тогда Герман продает свою долю в яхт-клубе и приносит бывшему зятю деньги. Тем временем Ольга решает вернуть позитивный настрой и устраивает семейный ужин…

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

