Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
О сериале
Полицейские, не подозревая о письме с требованием выкупа, начинают слежку за квартирой Ломакиных. Олег отчаянно пытается найти деньги, но ему не удается достать нужную сумму. Тогда Герман продает свою долю в яхт-клубе и приносит бывшему зятю деньги. Тем временем Ольга решает вернуть позитивный настрой и устраивает семейный ужин…
Не терпится узнать, что же будет дальше? Тогда скорее включайте 1 сезон напряженного детектива «Я знаю, кто тебя убил» — 4 серия смотреть онлайн вы можете прямо сейчас в высоком качестве на видеопортале Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
