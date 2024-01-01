Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Я знаю, кто тебя убил
1-й сезон
2-я серия
8.72024, Я знаю, кто тебя убил. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Детектив18+
Смерть близкого человека толкает героя на изощренную месть. Детективный триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь
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Я знаю, кто тебя убил (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После похищения в цирк вызывают полицейских. Они активно ищут пропавшую Аришу, подключают кинологов, опрашивают свидетелей, но все безрезультатно. Тем временем Герман перевозит девочку в съемную квартиру и меняет ей прическу, чтобы соседи не узнали в ней похищенного ребенка. После этого он следит за Ломакиными в надежде увидеть их отчаяние, но те продолжают вести себя как раньше. Тогда Герман приходит в ярость…

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Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто тебя убил»