Без границ (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, Без границ
Комедии, Мелодрамы92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
События начинаются в московском аэропорту, откуда герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви, которая не знает границ и условностей, возраста и национальносте�й.
Без границ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актриса
Равшана
Куркова
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Сценарист
Резо
Гигинеишвили
- АХСценарист
Алиса
Хмельницкая
- ДТСценарист
Давид
Турашвили
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ИРПродюсер
Иракли
Родоная
- СДХудожница
Сабина
Джалалова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ЕЕОператор
Евгений
Ермоленко
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- НРКомпозитор
Николоз
Рачвели
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе