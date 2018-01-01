Биография

Михаил Зубко — российский сценарист и продюсер. До того как написать первый сценарий, Михаил был креативным продюсером фильма «Джентельмены, удачи!» 2012 года. Позднее он вошел в продюсерский состав еще двух полнометражных проектов: «Стендап под прикрытием» и «Булки». В качестве сценариста Михаил Зубко дебютировал с фильмом «За гранью реальности» Александра Богуславского. Через два года он принял участие в написании сценария для комедийной мелодрамы «Филатов» с Федором Бондарчуком. В 2020-м работал над приключенческой лентой «Тайна», а самым популярным проектом, к которому Зубко приложил руку, стал сериал Happy End. Также его творческая биография насчитывает две части картины «Непослушник», «Смертельные иллюзии» и «Жить жизнь».