Я — медведь (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сын в прошлом успешного хоккеиста находит медвежонка, который становится символом спортивной команды отца. Семейная комедия с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце от сценариста «Непослушника» и режиссера «Кентавра».



Капитан хоккейной команды Александр Ковалев получает травму и не может продолжать карьеру. Его жена Ира вынуждена взять на себя заботы о доме и детях, которые нелегко переживают семейную драму. Переходный возраст Лизы, старшей дочери, усложняет жизнь всем домочадцам, а младший Женя тем временем страдает от нехватки общения. Внезапно в доме Ковалевых появляется новый член семьи: медвежонок, которого сентиментальный Женя подбирает на улице. Казалось бы, у всех и так забот полон рот — но отцу семейства приходит в голову гениальная мысль. Чтобы спасти любимую команду и свою работу, Саша предлагает руководству «ребрендинг»; так новым талисманом хоккеистов становится медвежонок.



Спасет ли эта находка карьеру Ковалева и станет ли малыш настоящим другом Жене? Никита Кологривый и Агата Муцениеце в добром семейном кино — фильм «Я — медведь» смотрите онлайн на видеопортале Wink.

