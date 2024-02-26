Я — медведь (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сын в прошлом успешного хоккеиста находит медвежонка, который становится символом спортивной команды отца. Семейная комедия с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце от сценариста «Непослушника» и режиссера «Кентавра».
Капитан хоккейной команды Александр Ковалев получает травму и не может продолжать карьеру. Его жена Ира вынуждена взять на себя заботы о доме и детях, которые нелегко переживают семейную драму. Переходный возраст Лизы, старшей дочери, усложняет жизнь всем домочадцам, а младший Женя тем временем страдает от нехватки общения. Внезапно в доме Ковалевых появляется новый член семьи: медвежонок, которого сентиментальный Женя подбирает на улице. Казалось бы, у всех и так забот полон рот — но отцу семейства приходит в голову гениальная мысль. Чтобы спасти любимую команду и свою работу, Саша предлагает руководству «ребрендинг»; так новым талисманом хоккеистов становится медвежонок.
Спасет ли эта находка карьеру Ковалева и станет ли малыш настоящим другом Жене? Никита Кологривый и Агата Муцениеце в добром семейном кино — фильм «Я — медведь» смотрите онлайн на видеопортале Wink.
- ККРежиссёр
Кирилл
Кемниц
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Агата
Муцениеце
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- ЕБАктриса
Екатерина
Борисова
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ИАПродюсер
Илья
Аксенов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ТСХудожница
Татьяна
Стаселович
- ПСОператор
Павел
Скакун
- АБКомпозитор
Александр
Биллион