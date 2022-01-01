Булки (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Летняя комедия о злоключениях пекарши, которой пришлось готовить выпечку, чтобы заработать денег на Шри-Ланке. После свадьбы Таня узнает, что ее муж уже потратил все деньги, отложенные на их медовый месяц. Свежеи�спеченную жену он в принципе ни во что не ставит, так что Таня уходит в алкогольный загул, а на следующий день оказывается на Шри-Ланке – без денег, вещей и документов. Тут приходится кстати ее опыт работы на хлебопекарном заводе: Таня знакомится с троицей неудачников, держащих убыточный сeрф-клуб, и начинает готовить для их заведения булки. Такую вкусную выпечку здесь никто раньше не пробовал. Смотрите фильм «Булки» с Кристиной Асмус онлайн в сервисе Wink.



Булки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.