Булки (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Летняя комедия о злоключениях пекарши, которой пришлось готовить выпечку, чтобы заработать денег на Шри-Ланке. После свадьбы Таня узнает, что ее муж уже потратил все деньги, отложенные на их медовый месяц. Свежеи�спеченную жену он в принципе ни во что не ставит, так что Таня уходит в алкогольный загул, а на следующий день оказывается на Шри-Ланке – без денег, вещей и документов. Тут приходится кстати ее опыт работы на хлебопекарном заводе: Таня знакомится с троицей неудачников, держащих убыточный сeрф-клуб, и начинает готовить для их заведения булки. Такую вкусную выпечку здесь никто раньше не пробовал. Смотрите фильм «Булки» с Кристиной Асмус онлайн в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Арсений
Робак
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актриса
Валентина
Мазунина
- ВБАктёр
Васант
Балан
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ОНАктриса
Ольга
Нечаева
- АРАктёр
Александр
Ревенко
- Сценарист
Михаил
Зубко
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- ЕШПродюсер
Егор
Шорохов
- КТПродюсер
Константин
Трофимов
- Продюсер
Михаил
Зубко
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- DГКомпозитор
DJ
Грув