Биография

Юлия Топольницкая — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Ленинграде 2 мая 1991 года. В юности занималась балетом в Доме культуры имени Горького. После окончания школы поступила в академию театрального искусства, а позже присоединилась к труппе театра «Лицедеи», где прослужила два года. Принимала участие в шоу «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика». Всенародную любовь получила после премьеры клипа группы «Ленинград» на песню «Экспонат», также снималась в других видео коллектива. Участвовала в телевизионном шоу «Однажды в России». Сегодня Юлия Топольницкая активно снимается в кино: ее можно встретить в сериалах «Вы все меня бесите», «Полицейский экипаж», «Филатов», «Улетный экипаж», «Беспринципные», «В Бореньке чего-то нет». В 2023 году на экраны вышел ситком «Моя мама — шпион», где актриса сыграла роль Верочки.