Улетный экипаж (сериал, 2017) смотреть онлайн

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Амбициозная блондинка становится пилотом, но сталкивается с препятствием в лице напарника-женоненавистника: российский сериал «Улетный экипаж» доступен на Wink! Романтическая комедия с Натальей Бардо и Алексеем Чадовым.



Умница и красавица Полина Овечкина с отличием оканчивает летное училище и стремится к заветной мечте — стать пилотом. Однако авиакомпания «Восторг Авиа» не решается принять на работу молодую девушку. С помощью хитрости и шантажа Полине все же удается стать вторым пилотом, но ей в напарники достается неприятный тип по имени Алексей Кулагин. Честолюбивая красотка готова на все, чтобы отточить свои знания на практике, но коллега не дает ей даже приблизиться к штурвалу.



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