Улетный экипаж
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Улетный экипаж

Улетный экипаж (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Улетный экипаж 2 сезона
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Амбициозная блондинка становится пилотом, но сталкивается с препятствием в лице напарника-женоненавистника: российский сериал «Улетный экипаж» доступен на Wink! Романтическая комедия с Натальей Бардо и Алексеем Чадовым.

Умница и красавица Полина Овечкина с отличием оканчивает летное училище и стремится к заветной мечте — стать пилотом. Однако авиакомпания «Восторг Авиа» не решается принять на работу молодую девушку. С помощью хитрости и шантажа Полине все же удается стать вторым пилотом, но ей в напарники достается неприятный тип по имени Алексей Кулагин. Честолюбивая красотка готова на все, чтобы отточить свои знания на практике, но коллега не дает ей даже приблизиться к штурвалу.

Смогут ли Полина и Леша найти общий язык и стать друзьями, узнаете в легкой комедии «Улетный экипаж» — онлайн смотреть в хорошем качестве сериал вы можете прямо сейчас на видеопортале Wink!

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улетный экипаж»

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