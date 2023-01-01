Улетный экипаж (сериал, 2017) смотреть онлайн
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Амбициозная блондинка становится пилотом, но сталкивается с препятствием в лице напарника-женоненавистника: российский сериал «Улетный экипаж» доступен на Wink! Романтическая комедия с Натальей Бардо и Алексеем Чадовым.
Умница и красавица Полина Овечкина с отличием оканчивает летное училище и стремится к заветной мечте — стать пилотом. Однако авиакомпания «Восторг Авиа» не решается принять на работу молодую девушку. С помощью хитрости и шантажа Полине все же удается стать вторым пилотом, но ей в напарники достается неприятный тип по имени Алексей Кулагин. Честолюбивая красотка готова на все, чтобы отточить свои знания на практике, но коллега не дает ей даже приблизиться к штурвалу.
Смогут ли Полина и Леша найти общий язык и стать друзьями, узнаете в легкой комедии «Улетный экипаж» — онлайн смотреть в хорошем качестве сериал вы можете прямо сейчас на видеопортале Wink!
Все сезоны сериала Улетный экипаж смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- ОЛРежиссёр
Ольга
Липатова
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- ВДАктриса
Виктория
Дайнеко
- Актриса
Яна
Крайнова
- ДСАктриса
Дарья
Сагалова
- Актриса
Катрин
Асси
- СБАктёр
Сергей
Белов
- ИРАктёр
Илья
Рогов
- Сценарист
Зина
Иткина
- Сценарист
Тимур
Л�евченко
- ЭАСценарист
Эмиль
Аскеров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- АНХудожница
Александра
Никифорова
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ДДМонтажёр
Дэвид
Додсон
- ИОМонтажёр
Иго�рь
Отдельнов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков