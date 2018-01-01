Биография

Зина Иткина — российский сценарист. Родилась в Москве 5 октября 1988 года. Училась в физико-математическом лицее, а позже поступила на юридический факультет в Московский инженерно-физический институт, но так и не получила диплом. В 2012 году начала писать первые сценарии, а позже переехала в Калужскую область, где работала в местных газетах Обнинска. Окончила режиссерские курсы. Сегодня Зина Иткина успешно развивает карьеру сценариста. Одним из первых громких проектов стал сериал «Улетный экипаж», позже последовали комедия «Ночная смена», детектив «Мур-Мур». В 2023 году состоялась премьера сериала «Моя мама — шпион».