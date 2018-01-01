Биография

Тимур Левченко — российский сценарист. Родился 1 июня 1982 года. Высшее образование получал в Московском инженерно-физическом институте. В 2005 году играл в Клубе веселых и находчивых за команду «ВиZит». Позже работал в спортивном журнале, а спустя время начал постигать азы сценарного мастерства. Сотрудничал с телеканалом «Ю». Сегодня Тимур Левченко успешно развивает карьеру в кино. В его фильмографии можно встретить такие проекты, как «Кризис нежного возраста», «Ночная смена», «Улетный экипаж», «Мур-Мур», «Красавица и чудовище». В 2023 году на экраны вышел ситком «Моя мама — шпион» с Ириной Пеговой в главной роли.