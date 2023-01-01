Биография

Екатерина Гордецкая — российский продюсер, сценарист и актриса. Родилась 19 ноября 1981 года. После окончания школы поступила в Российский экономический университет имени Плеханова. В 2003 году устроилась на Первый канал, где являлась менеджером по финансам, а позже ее пригласили на должность экономического директора лейбла Real Records. Сотрудничала с такими артистами, как «Чайф», Виктория Дайнеко, «Фабрика», «Алиса» и другие. В 2007-м стала главой компании Top Film Distribution, а чуть позже — генеральным директором продюсерского центра «ГОРАД». С 2011 года — главный продюсер InGeneral Pictures. Сегодня Екатерина Гордецкая продолжает работать в кинобизнесе. В ее фильмографии можно встретить такие проекты, как «Гадалка», «Черные кошки», «Улетный экипаж», «Мур-Мур», «8 новых свиданий». В 2023 году стала продюсером комедии «Моя мама — шпион» с Ириной Пеговой в главной роли.