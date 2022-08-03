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Улетный экипаж
1-й сезон

Улетный экипаж (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.22017, Улетный экипаж. Сезон 1 21 серия
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пилот-женоненавистник получает в напарники красивую блондинку. Если вам нравятся забавные комедии о противостоянии полов, то не пропустите сериал «Улетный экипаж» — 1 сезон ждет вас онлайн в высоком качестве на Wink.

Первый сезон познакомит вас с талантливой выпускницей летного училища Полиной Овечкиной, которая страстно мечтает о полетах, но пока ей разрешают летать только на тренажерах. Пытаясь реализовать свою мечту, она находит пилота грузового борта, переведенного на пассажирские рейсы, и становится его вторым пилотом. В то время как Полина старается подружиться с новым коллегой, тот строит козни, чтобы вернуть выскочку на каблуках на землю.

Не терпится узнать, смогут ли пилоты жить дружно? Тогда скорее включайте позитивную комедию «Улетный экипаж» — в хорошем качестве онлайн смотреть ее можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улетный экипаж»