Улетный экипаж (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Пилот-женоненавистник получает в напарники красивую блондинку. Если вам нравятся забавные комедии о противостоянии полов, то не пропустите сериал «Улетный экипаж» — 1 сезон ждет вас онлайн в высоком качестве на Wink.



Первый сезон познакомит вас с талантливой выпускницей летного училища Полиной Овечкиной, которая страстно мечтает о полетах, но пока ей разрешают летать только на тренажерах. Пытаясь реализовать свою мечту, она находит пилота грузового борта, переведенного на пассажирские рейсы, и становится его вторым пилотом. В то время как Полина старается подружиться с новым коллегой, тот строит козни, чтобы вернуть выскочку на каблуках на землю.



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