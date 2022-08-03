Улетный экипаж (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Улетный экипаж
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
О сериале
Пилот-женоненавистник получает в напарники красивую блондинку. Если вам нравятся забавные комедии о противостоянии полов, то не пропустите сериал «Улетный экипаж» — 1 сезон ждет вас онлайн в высоком качестве на Wink.
Первый сезон познакомит вас с талантливой выпускницей летного училища Полиной Овечкиной, которая страстно мечтает о полетах, но пока ей разрешают летать только на тренажерах. Пытаясь реализовать свою мечту, она находит пилота грузового борта, переведенного на пассажирские рейсы, и становится его вторым пилотом. В то время как Полина старается подружиться с новым коллегой, тот строит козни, чтобы вернуть выскочку на каблуках на землю.
Не терпится узнать, смогут ли пилоты жить дружно? Тогда скорее включайте позитивную комедию «Улетный экипаж» — в хорошем качестве онлайн смотреть ее можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- ОЛРежиссёр
Ольга
Липатова
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- ВДАктриса
Виктория
Дайнеко
- Актриса
Яна
Крайнова
- ДСАктриса
Дарья
Сагалова
- Актриса
Катрин
Асси
- СБАктёр
Сергей
Белов
- ИРАктёр
Илья
Рогов
- Сценарист
Зина
Иткина
- Сценарист
Тимур
Левченко
- ЭАСценарист
Эмиль
Аскеров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- АНХудожница
Александра
Никифорова
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ДДМонтажёр
Дэвид
Додсон
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков