Биография

Яна Крайнова – российская актриса театра и кино. Родилась в городе Юрмале в Латвии 28 сентября 1986 года. Является обладательницей премии «Золотой лист» за лучшую женскую роль. В детстве и подростковом возрасте будущая актриса училась игре на флейте и занималась в театральной студии. После выпускного приехала в Москву поступать во ВГИК, во время обучения активно играла в театре. Первая роль Яны Крайновой в кино была эпизодической – в 2007 году она сыграла безымянную девушку в киноленте «Исчезнувшая империя». Несколько следующих ролей также были небольшими, а популярность пришла к актрисе после вышедшего в 2011 году сериала «Дневник доктора Зайцевой», где ей досталась главная роль. Яна Крайнова не замужем, детей не имеет. В послужном списке актрисы более двух десятков ролей в кино и на телевидении. Помимо прославившего ее сериала, самыми заметными стали роли в таких проектах, как «Ископаемый», «Долгая дорога», «Кровь с молоком», «Так поступает женщина». В 2012 году была номинирована журналом «Glamour» на звание «Женщина года». Сейчас актриса продолжает активно сниматься и совершенствовать свое актерское мастерство. В 2020 году вышел сериал с Яной Крайновой «Статья 105», где она играет главную роль – женщины-следователя, живущей своей работой.