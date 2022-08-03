Улетный экипаж (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Талантливая выпускница лeтного училища Полина Овечкина из-за гендерной дискриминации вынуждена хитрить, чтобы устроиться пилотессой в компанию «Восторг-Авиа». Получив заветную должность, девушка сталкивается с новым препятствием в лице коллеги-женоненавистника, который строит ей козни.

