Биография

Алексей Чадов — российский актер театра и кино, режиссер, сценарист. Родился в Московской области 2 сентября 1981 года. В школьные годы артист занимался с братом в театральной студии для детей. На сцене Алексей дебютировал в постановке «Красная Шапочка», где сыграл зайца. За эту работу его наградили премией «Лауреат». После школы учился в Щепкинском театральном училище. Карьеру в кино и театре начал еще во времена студенчества. В 2021 году написал сценарий и снял фильм «Своя война». Дебютом Алексея Чадова стала драма «Война». За роль в этой киноленте он номинировался на Международном кинофестивале в Канаде. Также артист известен благодаря фильмам «На безымянной высоте», «9 рота», «Жара». Снимался в комедийном сериале «Улетный экипаж», в котором сыграл брутального пилота. Чадов пробовал силы и в фантастических работах о вампирах и нечисти «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где партнерами по цеху стали Константин Хабенский, Владимир Меньшов и другие именитые артисты.