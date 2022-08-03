Улетный экипаж (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 18+25 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 18+25 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 18+25 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 18+24 мин
Улетный экипаж
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
О сериале
Продолжение забавной комедии с Натальей Бардо и Алексеем Чадовым в главных ролях. Не пропустите сериал «Улетный экипаж» — 2 сезон онлайн смотреть можно в любое время на Wink.
Во втором сезоне Леша и Полина продолжают держаться на расстоянии друг от друга. Девушка наконец-то становится первым пилотом, а ее бывший коллега-женоненавистник решает устроиться на работу в такси. Внезапно он встречает популярную певицу по имени Карина, предлагающую ему стать пилотом на ее частном самолете. Тем временем новым напарником Полины становится брат Леши, Саша. Парень испытывает глубокую неприязнь к своему родственнику и готов на все, чтобы завоевать сердце красивой напарницы.
С кем же в конечном итоге останется Полина? Ответ на этот вопрос вы узнаете в романтическом комедийном сериале «Улетный экипаж» — онлайн в хорошем качестве смотреть серии можно на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- ОЛРежиссёр
Ольга
Липатова
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- ВДАктриса
Виктория
Дайнеко
- Актриса
Яна
Крайнова
- ДСАктриса
Дарья
Сагалова
- Актриса
Катрин
Асси
- СБАктёр
Сергей
Белов
- ИРАктёр
Илья
Рогов
- Сценарист
Зина
Иткина
- Сценарист
Тимур
Левченко
- ЭАСценарист
Эмиль
Аскеров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- АНХудожница
Александра
Никифорова
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ДДМонтажёр
Дэвид
Додсон
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков