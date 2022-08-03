Улетный экипаж (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение забавной комедии с Натальей Бардо и Алексеем Чадовым в главных ролях. Не пропустите сериал «Улетный экипаж» — 2 сезон онлайн смотреть можно в любое время на Wink.



Во втором сезоне Леша и Полина продолжают держаться на расстоянии друг от друга. Девушка наконец-то становится первым пилотом, а ее бывший коллега-женоненавистник решает устроиться на работу в такси. Внезапно он встречает популярную певицу по имени Карина, предлагающую ему стать пилотом на ее частном самолете. Тем временем новым напарником Полины становится брат Леши, Саша. Парень испытывает глубокую неприязнь к своему родственнику и готов на все, чтобы завоевать сердце красивой напарницы.



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