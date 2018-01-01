Улетный экипаж. Сезон 2. Серия 18
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Сериалы
Улетный экипаж
2-й сезон
18-я серия

Улетный экипаж (сериал, 2018) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

9.22018, Улетный экипаж. Сезон 2. Серия 18
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Талантливая выпускница лeтного училища Полина Овечкина из-за гендерной дискриминации вынуждена хитрить, чтобы устроиться пилотессой в компанию «Восторг-Авиа». Получив заветную должность, девушка сталкивается с новым препятствием в лице коллеги-женоненавистника, который строит ей козни.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улетный экипаж»