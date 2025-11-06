Ёлки 12
О фильме
«Елки 12» (фильм 2025) — новая часть российской франшизы, которая объединяет незнакомцев в канун волшебного праздника. Дмитрий Нагиев и актеры сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в комедии, которая поддержиит новогоднее настроение!
В центре главной истории — девятилетний Ваня из Кирова, чьи родители хотят развестись. Чтобы сохранить семью, мальчик едет в далекий Великий Устюг к тому, кто может исполнить заветное желание. По пути Ваня попадает в приключения, заводит знакомства и сталкивается с трудностями, которые проверяют его смелость и веру в добро. Между тем родители бросаются на поиски пропавшего сына, переосмысливая собственные отношения и старые обиды.
Фильм «Елки 12» смотреть рекомендуем в нашем онлайн-кинотеатре Wink. Новинка сохраняет традиционный дух франшизы: юмор, праздничную атмосферу, добрые эмоции и веру в то, что Новый год способен изменить судьбы. Дата выхода фильма — 7 января.
Рейтинг
- Режиссёр
Ольга
Долматовская
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актриса
Надежда
Маркина
- ОКАктриса
Ольга
Картункова
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актёр
Константин
Белошапка
- Актриса
Тина
Стойилкович
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ПВСценарист
Пётр
Внуков
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- АХПродюсер
Ара
Хачатрян
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- АГМонтажёр
Антон
Гордеев
- ЯАОператор
Янис
Андреевс
- МСОператор
Михаил
Сенин
- ВКОператор
Владимир
Клягин