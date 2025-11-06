Елки 12
Wink
Детям
Елки 12
8.72025, Елки 12
Комедия85 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Ёлки 12

О фильме

«Елки 12» (фильм 2025) — новая часть российской франшизы, которая объединяет незнакомцев в канун волшебного праздника. Дмитрий Нагиев и актеры сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в комедии, которая поддержиит новогоднее настроение!

В центре главной истории — девятилетний Ваня из Кирова, чьи родители хотят развестись. Чтобы сохранить семью, мальчик едет в далекий Великий Устюг к тому, кто может исполнить заветное желание. По пути Ваня попадает в приключения, заводит знакомства и сталкивается с трудностями, которые проверяют его смелость и веру в добро. Между тем родители бросаются на поиски пропавшего сына, переосмысливая собственные отношения и старые обиды.

Фильм «Елки 12» смотреть рекомендуем в нашем онлайн-кинотеатре Wink. Новинка сохраняет традиционный дух франшизы: юмор, праздничную атмосферу, добрые эмоции и веру в то, что Новый год способен изменить судьбы. Дата выхода фильма — 7 января.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 12»