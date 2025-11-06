«Елки 12» (фильм 2025) — новая часть российской франшизы, которая объединяет незнакомцев в канун волшебного праздника. Дмитрий Нагиев и актеры сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в комедии, которая поддержиит новогоднее настроение!



В центре главной истории — девятилетний Ваня из Кирова, чьи родители хотят развестись. Чтобы сохранить семью, мальчик едет в далекий Великий Устюг к тому, кто может исполнить заветное желание. По пути Ваня попадает в приключения, заводит знакомства и сталкивается с трудностями, которые проверяют его смелость и веру в добро. Между тем родители бросаются на поиски пропавшего сына, переосмысливая собственные отношения и старые обиды.



Фильм «Елки 12» смотреть рекомендуем в нашем онлайн-кинотеатре Wink. Новинка сохраняет традиционный дух франшизы: юмор, праздничную атмосферу, добрые эмоции и веру в то, что Новый год способен изменить судьбы. Дата выхода фильма — 7 января.

