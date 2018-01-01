Wink
Детям
Елки 12
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 12»

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 12»

Режиссёры

Ольга Долматовская

Режиссёр
Андрей Силкин

Режиссёр
Борис Дергачев

Режиссёр
Юрий Коробейников

Режиссёр

Актёры

Рузиль Минекаев

Актёр
Дмитрий Нагиев

Актёр
Андрей Рожков

Актёр
Надежда Маркина

Актриса
Ольга Картункова

Актриса
Андрей Максимов

Актёр
Борис Дергачев

Актёр
Константин Белошапка

Актёр
Тина Стойилкович

Актриса
Юлия Топольницкая

Актриса

Сценаристы

Жора Крыжовников

Сценарист
Пётр Внуков

Сценарист

Продюсеры

Лала Рустамова

Продюсер
Тимур Асадов

Продюсер
Ара Хачатрян

Продюсер
Мария Затуловская

Продюсер

Монтажёры

Алексей Слепов

Монтажёр
Антон Гордеев

Монтажёр

Операторы

Янис Андреевс

Оператор
Михаил Сенин

Оператор
Владимир Клягин

Оператор