8.42019, Элефант
Комедия75 мин12+

Элефант (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элефант»