Элефант (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

