Элефант (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Красовский
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Полина
Агуреева
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Ян
Цапник
- ФБАктёр
Фредерик
Бегбедер
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- ПВАктриса
Полина
Войченко
- ВВАктриса
Вера
Вольт
- ЕБАктриса
Екатерина
Белова
- АКСценарист
Алексей
Красовский
- Продюсер
Алексей
Гуськов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- ЛШПродюсер
Людмила
Шибалова
- ОМХудожница
Ольга
Максакова
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- САОператор
Сергей
Астахов
- Композитор
Дмитрий
Селипанов
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов