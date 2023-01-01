Биография

Александр Ревенко - актер театра и кино. Родился в 1972 году. Учился в студии Театра Моссовета, в течение пяти лет после выпуска работал в этом театре. Зрителю запомнился Ревенко в роли царя Ирода в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». В 2003 году решил большей частью посвятить себя кинокарьере. К тому моменту артист снялся в десятке лент и получил заинтересованные отзывы от режиссеров и публики. В сериале «Бригада» актер исполнил роль забавного имиджмейкера, чем и понравился зрителю. Участие Ревенко в фильме «Реальный папа» прибавило красок лирической комедии о незадачливом папаше. Роль бандита по кличке Булочник в фильме 2010 года «Банды» вызвала оживленную реакцию публики. Персонаж был признан противным и гадким, актер – несомненно талантливым. Участковый Петренко в сериале 2012 года «Карпов» в исполнении Ревенко реалистичен и ярок. Многозначен и глубок сыгранный актером Павел Орефьев из мелодраматического сериала «Медсестра». Удачна и роль завмага Жоры в детективе 2015 года «Паук». Образ судьи в «Свадьбах и разводах», сериале 2018 года, породил немалое число зрительских откликов, большей частью позитивных. Работа артиста в кино продолжается.