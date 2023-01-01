Владимир Епифанцев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 сентября 1971 г. (53 года)
Биография
Владимир Епифанцев — актер, режиссер. Руководитель «Прок-театра». Родился в Москве 8 сентября 1971 года. Кинодеятель вырос в семье актера Георгия Епифанцева. В 1990 году поступил в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В 1998 году окончил режиссерский факультет по специальности «Режиссура драмы» и создал театральный проект «Прок-театр». Сразу после этого стал телеведущим программы «Дрема» на канале ТВ-6, участвовал в программах «Культиватор» и «МузОбоз». Владимир играл во многих театральных постановках, режиссировал фильмы «Кремень», «Окаянные дни», «Весна — время любви». Опыт в кинематографе Владимир Епифанцев получил в 1999 году на съемках скандальной картины «Зеленый слоник». В главной роли актер успел сыграть в таких лентах, как «Пять бутылок водки», «Полнолуние», «Бодибилдер», «Холостяк», «Любовь на два полюса», «Мой генерал», «Черный пес», «В клетке», «Непобедимый», «Шпион», «Несокрушимый», «Окаянные дни» и «Граница. Таежный роман 2».
Фильмография
Актёр
- 8.9
Крутые меры2023
- 8.7
Макс и Гусь2023
- 6.6
Бодибилдер2022, 87 минБесплатно
- 9.1
Два холма2022
- 8.2
Мальдивы подождут2022, 84 минБесплатно
- 6.4
Клипмейкеры2022, 96 минБесплатно
- 8.9
Воспоминания Победы2021, 64 мин
- 8.8
Стендап под прикрытием2021, 101 минБесплатно
- 9.1
Сержант2021
- 7.5
В тылу врага2020, 92 минБесплатно
- 9.2
Несокрушимый2018, 85 минБесплатно
- 8.3
Новый человек2018
- 8.9
Эластико2016, 81 мин
- 8.9
Вот это любовь!2013, 85 минБесплатно
- 9.2
Живой2006, 92 минБесплатно
- 8.8
Мама, не горюй 22005, 89 мин