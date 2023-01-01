Новый человек
Wink
Сериалы
Новый человек

Новый человек (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Новый человек 1 сезон
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После дисквалификации звезда хоккея Александр пускается во все тяжкие и заводит любовницу Вику. Сашина жена Ира бросает нерадивого мужа, а он одумывается и решает вернуться в семью. Вот только Ирина уже живет с сознательным бухгалтером и не желает воссоединяться с безалаберным супругом.

Все сезоны сериала Новый человек смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новый человек»

Всё