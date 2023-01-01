Биография

Ольга Цинк — российская актриса театра и кино. Заслуженный артист РФ. Родилась в Омске 17 апреля 1971 года. После школы поступила в Новосибирское театральное училище на курс Борисовой. Получив в 1993 году диплом, поступила на службу в Новосибирский молодежный театр «Глобус», на сцене которого играла на протяжении восемнадцати лет. Позднее переехала в Москву и стала актрисой Театра Наций. Кинодебютом Ольги Цинк стал криминальный детектив «Москва. Три вокзала». Наиболее известные проекты с участием актрисы: «Библиотекарь», «Раневская», «СМЕРШ», «Мамочки», «Склифосовский».