Чужие дети (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Успешный бизнесмен Сергей оставляет жену Лену и дочь Асю ради новой избранницы Наташи. Ася остро переживает развод родителей. На этой почве у нее появляются проблемы со здоровьем, которые она скрывает. Наташа рожает дочь Катю. Сергей счастлив и почти не вспоминает о первой семье. В какой-то момент состояние Аси становится критическим, ее увозят в больницу с подозрением на лейкоз. Чтобы спасти Асю, нужны донорские клетки, но клетки Лены и Сергея Асе почти не подходят. Врач предполагает, что донором могла бы стать маленькая Катя. Лена просит у Сергея и Наташи помощи. Получив отказ, бросается к некоему незнакомцу, который обещает помочь решить проблему. Сергею все-таки удается уговорить Наташу помочь Асе, но по дороге в больницу его жестоко избивают, а Катю похищают.

