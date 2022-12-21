Чужие дети (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Успешный бизнесмен Сергей оставляет жену Лену и дочь Асю ради новой избранницы Наташи. Ася остро переживает развод родителей. На этой почве у нее появляются проблемы со здоровьем, которые она скрывает. Наташа рожает дочь Катю. Сергей счастлив и почти не вспоминает о первой семье. В какой-то момент состояние Аси становится критическим, ее увозят в больницу с подозрением на лейкоз. Чтобы спасти Асю, нужны донорские клетки, но клетки Лены и Сергея Асе почти не подходят. Врач предполагает, что донором могла бы стать маленькая Катя. Лена просит у Сергея и Наташи помощи. Получив отказ, бросается к некоему незнакомцу, который обещает помочь решить проблему. Сергею все-таки удается уговорить Наташу помочь Асе, но по дороге в больницу его жестоко избивают, а Катю похищают.
- ЮЛРежиссёр
Юрий
Лейзеров
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актриса
Анна
Тараторкина
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- ТКАктриса
Татьяна
Кречетова
- КПАктриса
Ксения
Попович
- ДЯАктёр
Дмитрий
Ячевский
- РВАктёр
Роман
Высоцкий
- Актриса
Ольга
Цинк
- ДБАктёр
Денис
Бобышев
- ЮГАктёр
Юрий
Гумиров
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев