Биография

Юрий Гумиров – актер кино и театра, работает преимущественно на телевидении. Гумиров известен большинству телезрителей российских каналов своими криминальными репортажами. Юра родился и все детство провел в небольшом городке далеко за Полярным кругом. Важнейшими увлечениями его юности были спорт и театр. Будущий артист очень рано начал постигать актерское мастерство и был принят в труппу местного ТЮЗа. Самые первые роли Юрий Гумиров сыграл именно здесь. После школы он был призван в армию, служил в спецназе флота, а когда служба подошла к концу, поступил на филфак КрасГУ. После университета устроился на телеканал в Дудинке, где работал репортером. Первый фильм с Юрием Гумировым вышел в 2003 году. В «Кавалерах морской звезды» он сыграл киллера, и критики сразу заметили актерский талант и типажную внешность Юрия. Он был приглашен еще в несколько проектов на роли полицейских и бандитов, позже играл второстепенных персонажей. Широкую популярность принесли Гумирову роли в «Этаже» и «Кружовнике». Он также снялся в лентах «Отдел», «Код хаоса», «Адвокат». С 2016 года в кино не снимается.