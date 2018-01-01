Новый человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыНовый человек1-й сезон2-я серия
Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+26 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+26 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+26 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+24 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+25 мин
Новый человек
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
После дисквалификации звезда хоккея Александр пускается во все тяжкие и заводит любовницу Вику. Сашина жена Ира бросает нерадивого мужа, а он одумывается и решает вернуться в семью. Вот только Ирина уже живет с сознательным бухгалтером и не желает воссоединяться с безалаберным супругом.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Режиссёр
Ольга
Цинк
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АБАктёр
Артём
Башенин
- АПАктриса
Анастасия
Пучкина
- АКАктёр
Антон
Колесников
- Актриса
Алина
Алексеева
- АВАктриса
Аделаида
Ветрова
- НПАктриса
Наталья
Пярн
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- ЭНСценарист
Эмиль
Никогосян
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- ТЖХудожница
Татьяна
Желтова
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- БЛОператор
Борис
Литовченко