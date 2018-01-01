Новый человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

После дисквалификации звезда хоккея Александр пускается во все тяжкие и заводит любовницу Вику. Сашина жена Ира бросает нерадивого мужа, а он одумывается и решает вернуться в семью. Вот только Ирина уже живет с сознательным бухгалтером и не желает воссоединяться с безалаберным супругом.

