Новый человек. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Новый человек
1-й сезон
2-я серия

Новый человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Новый человек. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После дисквалификации звезда хоккея Александр пускается во все тяжкие и заводит любовницу Вику. Сашина жена Ира бросает нерадивого мужа, а он одумывается и решает вернуться в семью. Вот только Ирина уже живет с сознательным бухгалтером и не желает воссоединяться с безалаберным супругом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новый человек»