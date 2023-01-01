Биография

Екатерина Ласкари — украинский продюсер. Родилась в Киеве 28 апреля 1985 года. Окончив институт, устроилась работать шеф-редактором на локальных украинских телеканалах и вела музыкальные проекты. Позднее стала занимать должность креативного продюсера, разработала и запустила новый формат шоу талантов. Тяготея к съемкам, Екатерина отправилась в США проходить курс сценарного мастерства в нью-йоркской киноакадемии. С 2011 года работает на российском ТВ: Екатерина сотрудничала с каналами ТВ-3 и СТС как креативный, исполнительный и главный продюсер. Под руководством Екатерины Ласкари было снято множество популярных полнометражных и многосерийных лент. Самыми громкими ее проектами стали «Анна-детективъ», «Мамы чемпионов», «Последний аксель», «Психологини», «Ивановы-Ивановы» и «#СеняФедя».