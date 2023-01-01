Сюжет

Кулинарные приключения двух закадычных друзей на колесах! Сериал «СеняФедя» доступен на Wink: комедийный спин-офф популярных ситкомов «Кухня» и «Отель Элеон».



Устав от бесконечного контроля в престижном ресторане, Федя и Сеня принимают решение взять судьбу в свои руки и открыть собственную закусочную на колесах. Но путь к успеху оказывается гораздо сложнее, чем представлялось героям: им предстоит бороться с конкурентами, искать поставщиков качественных продуктов и налаживать отношения с клиентами. Но самое важное — друзья учатся работать вместе, поддерживать друг друга в трудные моменты и ищут свое истинное призвание. В процессе поварских приключений они столкнутся с неожиданными событиями и познакомятся с яркими людьми.



Хотите получить заряд позитива и хорошего настроения? Тогда самое время оценить веселый отечественный проект «СеняФедя». Сериал (2018) смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала СеняФедя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.