СеняФедя (сериал, 2018) смотреть онлайн
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
Кулинарные приключения двух закадычных друзей на колесах! Сериал «СеняФедя» доступен на Wink: комедийный спин-офф популярных ситкомов «Кухня» и «Отель Элеон».
Устав от бесконечного контроля в престижном ресторане, Федя и Сеня принимают решение взять судьбу в свои руки и открыть собственную закусочную на колесах. Но путь к успеху оказывается гораздо сложнее, чем представлялось героям: им предстоит бороться с конкурентами, искать поставщиков качественных продуктов и налаживать отношения с клиентами. Но самое важное — друзья учатся работать вместе, поддерживать друг друга в трудные моменты и ищут свое истинное призвание. В процессе поварских приключений они столкнутся с неожиданными событиями и познакомятся с яркими людьми.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Владовский
- Режиссёр
Михаил
Соловь�ев
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Ирина
Серова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актриса
Арина
Полонская
- Актёр
Алексей
Старченко
- Актёр
Андрей
Трушин
- Актриса
Галина
Коньшина
- Сценарист
Вячеслав
Неронский
- Сценарист
Олег
Смагин
- Сценарист
Никита
Герфанов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гуров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- Оператор
Александр
Чаплинский