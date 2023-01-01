СеняФедя
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СеняФедя (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.42018, СеняФедя 5 сезонов
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Кулинарные приключения двух закадычных друзей на колесах! Сериал «СеняФедя» доступен на Wink: комедийный спин-офф популярных ситкомов «Кухня» и «Отель Элеон».

Устав от бесконечного контроля в престижном ресторане, Федя и Сеня принимают решение взять судьбу в свои руки и открыть собственную закусочную на колесах. Но путь к успеху оказывается гораздо сложнее, чем представлялось героям: им предстоит бороться с конкурентами, искать поставщиков качественных продуктов и налаживать отношения с клиентами. Но самое важное — друзья учатся работать вместе, поддерживать друг друга в трудные моменты и ищут свое истинное призвание. В процессе поварских приключений они столкнутся с неожиданными событиями и познакомятся с яркими людьми.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»

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