СеняФедя (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.42018, СеняФедя. Сезон 1. Серия 6
Комедия16+
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
СеняФедя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
О сериале
Весeлые повара с легендарной «Кухни» открывают собственный ресторан на колeсах, чтобы порадовать всех ценителей доброго юмора новым блюдом в богатом многообразии сериалов. Со своим фудтраком Сене и Феде предстоит побывать на детском дне рождения, пляжной вечеринке и футбольном матче.
Сериал СеняФедя 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Владовский
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Ирина
Серова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актриса
Арина
Полонская
- Актёр
Алексей
Старченко
- Актёр
Андрей
Трушин
- Актриса
Галина
Коньшина
- Сценарист
Вячеслав
Неронский
- Сценарист
Олег
Смагин
- Сценарист
Никита
Герфанов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гуров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- Оператор
Александр
Чаплинский