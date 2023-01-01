Биография

Андрей Трушин — актер театра и кино. Родился в Москве 27 августа 1978 года. В детстве будущий актер увлекался спортом и участвовал в соревнованиях по бодибилдингу. Несмотря на брутальную внешность парень любил романтичные фильмы, писал стихи и озвучивал их под гитару. В 2016 году Андрей поступил на актерский факультет МИТРО, после окончания которого был зачислен в труппу театра «Квадрат». Путь Андрея Трушина в кино начался с участия в рекламной съемке, благодаря которой его заметили и предложили эпизодическую роль. Наиболее известные персонажи актера: полицеский в первом сезоне сериала «Ивановы Ивановы», фитнес-тренер в фильме «Я худею». Также Андрея можно увидеть в сериале «Кухня» и спин-оффе комедии «#СеняФедя». В 2022 году на more.tv вышел сериал «The Телки», в котором Трушин выступил в роли импозантного норвежца.