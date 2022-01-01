Сокровища партизанского леса (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Брат и сестра спасают музейные сокровища в июне 41-го и бегут к партизанам, чтобы найти защиту. Трогательная детская драма, в которой в качестве продюсера принимал участие Вадим Абдрашитов.



Июнь 1941 года. В небольшом городе у советской границы редкое событие: в местном музее собрали уникальную коллекцию дорогих орденов и наград. Но внезапно приходит война, город оказывается под немецкой оккупацией. Директору музея Дроздовой чудом удается вывезти своих детей, Маришу и Мишу, вместе с бесценными экспонатами. Но брат и сестра остаются одни. Помня рассказы матери о том, что война обязательно закончится и сокровища вернутся в музей, они решают укрыться в партизанских лесах. Но прежде чем ребята доберутся до спасительного лагеря, им предстоит преодолеть много трудностей. Тем временем в погоню за беглецами и драгоценными наградами отправляются отряды немцев и полицаи.



Удастся ли ребятам сохранить ценные ордена и найти маму? Смогут ли они добраться до партизан? Включайте семейную драму с Еленой Захаровой — «Сокровища партизанского леса», фильм 2022 года смотреть можно на Wink.



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