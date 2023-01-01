Биография

Евгений Данчевский – актер. Родился в 1950 году. После средней школы пытался поступить на модный в середине 60-х факультет биофизики, но не прошел по конкурсу. Год занимался в народном театре Вильнюса, после чего уехал в Москву и поступил в ГИТИС. Завершив обучение в 1972 году, вошел в состав труппы Театра имени Моссовета. Играл в актуальных пьесах Михаила Булгакова, Михаила Рощина, Жана Ануя, Альфреда де Мюссе. Первая роль Данчевского в кино – немецкий солдат в военной драме «...А зори здесь тихие». Различить актера в униформе и гриме почти невозможно. В следующем фильме Евгений Данчевский не только различим, но и заметен. Его студент-стройотрядовец в трагикомедии «Одиножды один» собрал немалое количество зрительских симпатий. В 1975 году актер успешно играет назойливого репортера в фантастической притче «Бегство мистера Мак-Кинли». В «Красном и черном» 1976 года он неотразимо хорош в роли красивого гостя на балу. Блеснул актер и в роли Фельтона, очарованного прелестями Миледи в ленте 1979 года «Д'Артаньян и три мушкетера». В мелодраматическом детективе 2020 года «Давай найдем друг друга» актер сыграл роль, тронувшую зрительниц до глубины души...