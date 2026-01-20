Крейцерова соната (фильм, 1987) смотреть онлайн

Крейцерова соната
1987, Крейцерова соната
Драма, Мелодрама149 мин18+
Василий Позднышев — уважаемый и благородный человек, любящий муж и заботливый отец. В поезде он рассказывает случайному попутчику о своей семейной жизни и о том, как убил жену, заподозрив её в измене.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крейцерова соната»