Крейцерова соната (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Крейцерова соната
Драма, Мелодрама149 мин18+
О фильме
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СМРежиссёр
Софья
Милькина
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- Актёр
Олег
Янковский
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- ИСАктриса
Ирина
Селезнева
- ДПАктёр
Дмитрий
Покровский
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Александр
Калягин
- Актёр
Михаил
Глузский
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- ССАктёр
Сергей
Скрипкин
- НААктриса
Нина
Агапова
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- АВАктёр
Александр
Вокач
- ЛЗАктриса
Людмила
Зорина
- ОЛАктриса
Ольга
Леонова
- АКАктёр
Александр
Котов
- ЕДАктёр
Евгений
Данчевский
- ЕКАктриса
Екатерина
Куравлева
- АТАктриса
Анна
Тхостова
- ВБАктриса
Вера
Бурлакова
- ЕВАктриса
Елена
Водолазова
- ДКАктёр
Денис
Карлин
- ОБАктриса
Ольга
Барнет
- ИГАктриса
Инна
Гулая
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- ИВАктриса
Инна
Выходцева
- ВДАктриса
Виктория
Духина
- АЖАктриса
Антонина
Жмакова
- ЛМАктриса
Лилия
Макеева
- НМАктриса
Надежда
Матушкина
- ДШАктриса
Дарья
Шпаликова
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- ВБАктёр
Владислав
Буш
- ВСАктёр
Владимир
Сез
- ВСАктёр
Владимир
Сизов
- ВМАктёр
Виктор
Махмутов
- ВМАктёр
Виктор
Мамаев
- СЭАктёр
Сергей
Эрденко
- ЕКАктриса
Екатерина
Куслиева
- МААктриса
Марина
Антропова
- НКАктриса
Наталья
Коренченко
- ВЦАктёр
Виктор
Цветнов
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- ЛНАктриса
Лариса
Негреева
- ЕМАктёр
Евгений
Марков
- ВВАктёр
Владимир
Ванышев
- ГБАктёр
Геннадий
Барков
- САктёр
Сергей
Рощинец
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- МЗПродюсер
Мария
Захарова
- Оператор
Михаил
Агранович
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина