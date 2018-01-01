Wink
Фильмы
Крейцерова соната
Актёры и съёмочная группа фильма «Крейцерова соната»

Актёры и съёмочная группа фильма «Крейцерова соната»

Режиссёры

Софья Милькина

Софья Милькина

Режиссёр
Михаил Швейцер

Михаил Швейцер

Режиссёр

Актёры

Олег Янковский

Олег Янковский

АктёрПозднышев
Александр Трофимов

Александр Трофимов

Актёр
Ирина Селезнева

Ирина Селезнева

Актриса
Дмитрий Покровский

Дмитрий Покровский

Актёр
Алла Демидова

Алла Демидова

Актриса
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса
Александр Калягин

Александр Калягин

Актёр
Михаил Глузский

Михаил Глузский

Актёр
Раднэр Муратов

Раднэр Муратов

Актёркондуктор
Сергей Скрипкин

Сергей Скрипкин

Актёрпассажир
Нина Агапова

Нина Агапова

АктрисаЛеокадия Петровна
Степан Крылов

Степан Крылов

АктёрЕгор
Юрий Волынцев

Юрий Волынцев

Актёргосподин в присутственном месте
Александр Вокач

Александр Вокач

Актёрчеловек в трактире
Людмила Зорина

Людмила Зорина

Актрисагостья
Ольга Леонова

Ольга Леонова

Актриса
Александр Котов

Александр Котов

Актёрприятель брата
Евгений Данчевский

Евгений Данчевский

Актёрбрат
Екатерина Куравлева

Екатерина Куравлева

Актриса
Анна Тхостова

Анна Тхостова

Актрисагувернантка
Вера Бурлакова

Вера Бурлакова

Актрисаняня
Елена Водолазова

Елена Водолазова

Актрисагорничная
Денис Карлин

Денис Карлин

АктёрВася
Ольга Барнет

Ольга Барнет

Актриса
Инна Гулая

Инна Гулая

Актрисадама с лорнетом
Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

Актриса
Инна Выходцева

Инна Выходцева

Актриса
Виктория Духина

Виктория Духина

Актриса
Антонина Жмакова

Антонина Жмакова

Актриса
Лилия Макеева

Лилия Макеева

Актриса
Надежда Матушкина

Надежда Матушкина

Актриса
Дарья Шпаликова

Дарья Шпаликова

Актрисакокотка
Нина Дворжецкая

Нина Дворжецкая

Актриса
Лев Поляков

Лев Поляков

Актёрродственник на свадьбе
Владислав Буш

Владислав Буш

Актёргосподин в присутственном месте
Владимир Сез

Владимир Сез

Актёр
Владимир Сизов

Владимир Сизов

Актёр
Виктор Махмутов

Виктор Махмутов

Актёр
Виктор Мамаев

Виктор Мамаев

Актёр
Сергей Эрденко

Сергей Эрденко

Актёр
Екатерина Куслиева

Екатерина Куслиева

АктрисаЛиза
Марина Антропова

Марина Антропова

АктрисаМаша
Наталья Коренченко

Наталья Коренченко

Актрисадочь Позднышева
Виктор Цветнов

Виктор Цветнов

Актёрсын Позднышева
Ольга Смирнова

Ольга Смирнова

Актриса
Лариса Негреева

Лариса Негреева

Актриса
Евгений Марков

Евгений Марков

Актёргосподин в присутственном месте
Владимир Ванышев

Владимир Ванышев

Актёргосподин в присутственном месте
Геннадий Барков

Геннадий Барков

Актёр
Сергей Рощинец

Сергей Рощинец

Актёр

Сценаристы

Михаил Швейцер

Михаил Швейцер

Сценарист
Лев Толстой

Лев Толстой

Сценарист

Продюсеры

Мария Захарова

Мария Захарова

Продюсер

Операторы

Михаил Агранович

Михаил Агранович

Оператор

Композиторы

Софья Губайдулина

Софья Губайдулина

Композитор