СеняФедя (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Неунывающие повара продолжают покорять улицы. История двух друзей, открывших совместный бизнес, набирает обороты: погони с перестрелками, расследования в духе «Настоящего детектива», устрашающие соседи и карьерные перспективы. Все это вас ждет в новых сериях любимой кулинарной комедии «#СеняФедя», 3 сезон которого уже доступен на Wink в хорошем качестве и без рекламы!



В третьем сезоне лучшие друзья Сеня и Федя снова попадут в приключения: то нарвутся на вредных полицейских, которые окажутся преступниками-рецидивистами, то создадут двойника Дмитрия Нагиева. Поварам предстоит примерить амплуа Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана из сериала «Шерлок», Дона Корлеоне, Шарикова и даже Золушки. Фантазия у Сени и Феди работает с той же скоростью, с какой они готовят бургеры в фудтраке, так что приготовься к экшену!



Наблюдать за этой парочкой можно бесконечно, ведь главные герои не устанут поднимать ваше настроение. Новый сезон «#СеняФедя» уже доступен на Wink без рекламы и в хорошем качестве!

