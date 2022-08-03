СеняФедя (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 13Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 14Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 15Бесплатно
- 18+25 мин
СеняФедя
Сезон 3 Серия 16Бесплатно
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СеняФедя
Сезон 3 Серия 17Бесплатно
О сериале
Неунывающие повара продолжают покорять улицы. История двух друзей, открывших совместный бизнес, набирает обороты: погони с перестрелками, расследования в духе «Настоящего детектива», устрашающие соседи и карьерные перспективы. Все это вас ждет в новых сериях любимой кулинарной комедии «#СеняФедя», 3 сезон которого уже доступен на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
В третьем сезоне лучшие друзья Сеня и Федя снова попадут в приключения: то нарвутся на вредных полицейских, которые окажутся преступниками-рецидивистами, то создадут двойника Дмитрия Нагиева. Поварам предстоит примерить амплуа Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана из сериала «Шерлок», Дона Корлеоне, Шарикова и даже Золушки. Фантазия у Сени и Феди работает с той же скоростью, с какой они готовят бургеры в фудтраке, так что приготовься к экшену!
Наблюдать за этой парочкой можно бесконечно, ведь главные герои не устанут поднимать ваше настроение. Новый сезон «#СеняФедя» уже доступен на Wink без рекламы и в хорошем качестве!
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Владовский
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Ирина
Серова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актриса
Арина
Полонская
- Актёр
Алексей
Старченко
- Актёр
Андрей
Трушин
- Актриса
Галина
Коньшина
- Актёр
Павел
Кижук
- Сценарист
Вячеслав
Неронский
- Сценарист
Олег
Смагин
- Сценарист
Никита
Герфанов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гуров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- Оператор
Александр
Чаплинский