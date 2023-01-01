СеняФедя (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «СеняФедя», 1 сезон, ждет вас в отличном качестве на Wink! Не пропустите спин-офф популярных комедийных проектов «Отель Элеон» и «Кухня» о двух друзьях, решивших запустить собственное дело.



В первом сезоне вы увидите, как весельчаки Сеня и Федя наконец-то решаются на шаг вперед и открывают закусочную на колесах, воплощая давнюю мечту в реальность. Начиная свой бизнес с нуля, они сталкиваются с отсутствием опыта и необходимых знаний в этой сфере. Ребятам приходится не только бороться с конкурентами, учиться на практике налаживать отношения с клиентами, но и находить надежных поставщиков качественных продуктов.



Сможет ли давняя дружба преодолеть такие испытания, узнаете в 1 сезоне российской комедии «СеняФедя» (2018). Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!



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