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СеняФедя
1-й сезон

СеняФедя (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.42018, СеняФедя. Сезон 1 11 серий
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Сериал «СеняФедя», 1 сезон, ждет вас в отличном качестве на Wink! Не пропустите спин-офф популярных комедийных проектов «Отель Элеон» и «Кухня» о двух друзьях, решивших запустить собственное дело.

В первом сезоне вы увидите, как весельчаки Сеня и Федя наконец-то решаются на шаг вперед и открывают закусочную на колесах, воплощая давнюю мечту в реальность. Начиная свой бизнес с нуля, они сталкиваются с отсутствием опыта и необходимых знаний в этой сфере. Ребятам приходится не только бороться с конкурентами, учиться на практике налаживать отношения с клиентами, но и находить надежных поставщиков качественных продуктов.

Сможет ли давняя дружба преодолеть такие испытания, узнаете в 1 сезоне российской комедии «СеняФедя» (2018). Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!

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6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СеняФедя»

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