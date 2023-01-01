Биография

Леся Кудряшова — актриса. Родилась в украинском городе Белгород-Днестровский 24 февраля 1962 года. В детстве будущая артистка увлекалась искусством: девочка любила посещать театр вместе с мамой и сестрой. Это хобби предопределило ее будущее — после школы она поступила в Киевский театральный институт и, выпустившись, была зачислена в труппу Сумского государственного театра. Покорив сцены многих театров Украины, в 1998 году она перееезжает в Москву и начинает сотрудничать с театрами российской столицы. В 2006 году Леся Кудряшова получила свою первую роль в кино в картине «Два дня». После этого карьера пошла в гору — на данный момент в фильмографии артистки более 60-ти ролей. Блестящую актерскую игру Леси можно оценить в сериалах «Паук», «Воронины», «Две девицы на мели», кулинарном ситкоме «#СеняФедя», а также в социальной драме «Лефиафан» и комедии «Бабушка легкого поведения».