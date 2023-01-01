Биография

Арина Полонская — актриса. Родилась в Москве 1 января 1993 года. Мечтать о театральной сцене и главных ролях в кино Арина начала еще в детском саду. В период взросления девушка не меняла цели на будущее и активно готовилась к поступлению в театральный университет. Арина с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась с преподавателями актерского мастерства, писала стихи и играла в школьных постановках. На сегодняшний день Арина Полонская не может похвастаться крупными ролями, однако творческий путь девушки начинается стремительно и удачно. После эпизодических ролей в фильме «Аванпост» и сериале «Тайна госпожи Кирсановой» артистка получила небольшую, но важную роль в кулинарной комедии «#СеняФедя», сыграв любимую девушку главного героя.