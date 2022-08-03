СеняФедя (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Приключения Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина продолжаются! Веселые повара радуют людей вкусной едой в новой части комедии «СеняФедя». Сериал, 2 сезон которого вы так ждали, есть на Wink и доступен без рекламы и в отличном качестве!



Во втором сезоне закадычные друзья решают припарковать свой фудтрак прямо возле площадки, где проходят рэп-баттлы. В то время как Сеня занят приготовлением блюд для молодых людей, Федя пытается произвести впечатление на очаровательную незнакомку стихами собственного сочинения. Скоро ему предлагают выступить на баттле, но без помощи верного друга повару не обойтись...



Сможет ли Федя одержать победу на соревнованиях и завоевать сердце девушки, узнаете в веселой кулинарной комедии «СеняФедя». Смотреть сериал онлайн 2018 года вы сможете уже сейчас на видеосервисе Wink!

