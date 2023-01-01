Биография

Евгений Юранов — российский продюсер, режиссер. Родился в Гомеле 2 ноября 1980 года. В детстве будущий кинодеятель мечтал о творческой специальности: Евгений увлекался литературой и советскими комедиями. Однако юноша не спешил связывать жизнь с хобби и поступил в Гомельский техникум железнодорожного транспорта. Вторым образованием Юранова стал исторический факультет Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины. В родном городе он работал в городском театре, радио и пробовал себя в озвучке зарубежного кино и кинопремии «Оскар». Начало карьеры Евгения Юранова в России приходится на 2008 год. Мужчина переехал в Москву, где начал работу над шоу «Большая разница», выступив продюсером и сценаристом. Под его руководством выходит телепередача «Даешь молодежь» на телеканале СТС. Одним из ярких продюсерских проектов Евгения является сериал «Анжелика», после которого мужчина начал плодотворное сотрудничество с телеканалом СТС и выпустил такие проекты, как «Ивановы-Ивановы», «#СеняФедя» и «Семейка».