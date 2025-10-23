Химкинские ведьмы
Wink
Сериалы
Химкинские ведьмы
9.32025, Химкинские ведьмы 2 сезона
Комедия, Фэнтези16+

Химкинские ведьмы

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Химкинские ведьмы» — сериал с Агатой Муцениеце о трех колдуньях-аферистках.

Девушки зарабатывают тем, что притворяются медиумами: устраивают спиритические сеансы, общаются с духами и отвечают на насущные вопросы клиентов. Они уверены, что держат ситуацию под контролем, пока однажды не встречают настоящую ведьму. Та неожиданно награждает героинь магическим даром: теперь Марина слышит мысли других людей, Света видит грядущие события, а Оля — тех, кто уже ушел из жизни. Подруги хотят вернуть себе прежнюю нормальную рутину, но избавиться от непрошенного «подарка» не так-то просто.

Сериал «Химкинские ведьмы» смотреть можно на Wink. Это легкая и уютная комедия про поддержку, дружбу и поиски любви.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Химкинские ведьмы»