«Химкинские ведьмы» — сериал с Агатой Муцениеце о трех колдуньях-аферистках.



Девушки зарабатывают тем, что притворяются медиумами: устраивают спиритические сеансы, общаются с духами и отвечают на насущные вопросы клиентов. Они уверены, что держат ситуацию под контролем, пока однажды не встречают настоящую ведьму. Та неожиданно награждает героинь магическим даром: теперь Марина слышит мысли других людей, Света видит грядущие события, а Оля — тех, кто уже ушел из жизни. Подруги хотят вернуть себе прежнюю нормальную рутину, но избавиться от непрошенного «подарка» не так-то просто.



Сериал «Химкинские ведьмы» смотреть можно на Wink. Это легкая и уютная комедия про поддержку, дружбу и поиски любви.

