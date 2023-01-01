Биография

Игорь Тудвасев — российский сценарист и продюсер. Родился 14 декабря 1979 года. Кинодеятель известен как сценарист и креативный продюсер. Для российского медиахолдинга «СТС Медиа» продюсировал такие проекты, как «Кухня. Последняя битва», комедийные сериалы «Ивановы-Ивановы», «Родком», «Жена олигарха», «Готовы на все», фантастика «Гости из прошлого», житейская комедия «Семейка» и криминальная комедия «Модный синдикат». Первый опыт Игоря Тудвасева как сценариста — многосерийный проект «6 кадров», который стартовал в 2006 году. После этого последовали комедийные проекты «Папа на все руки», «Папины дочки», «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Игрушки», «220 вольт любви», «Светофор», «МосГорСмех», «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд». Также работал над фильмами «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва» и «СуперБобровы. Народные мстители». В фильмографии Тудвасева числится короткометражка «Карма» и трилогия «Последний богатырь».