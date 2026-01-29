Виноделы (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Сериал «Виноделы» (2025) — комедия о семье, бизнесе и вечном конфликте вкусов от создателей хита «Ивановы-Ивановы». Роман Маякин и Андрей Ургант в истории про неожиданное наследство, которое сулит не только прибыль, но и изрядную головную боль.
У Паши из Челябинска никак не идет шашлычный бизнес. Долги растут, кредиторы нервничают, а будущее выглядит туманно. Неожиданно выясняется, что умерший брат оставил ему долю в винодельне на юге. Воодушевленный Паша отправляется в Краснодарский край за легкими деньгами. Но вместо миллионов его ждет знакомство с семьей Гордеевых — потомственными виноделами, которые выращивают виноград под классическую музыку. Для Паши же «пино-нуар» звучит почти как ругательство. Чтобы спасти бизнес, двум семьям приходится жить под одной крышей, спорить, мириться и искать общий язык.
Солнечная комедия с южными пейзажами, яркими героями и легким юмором. Смотреть сериал «Виноделы» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Мехрали
Пашаев
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ВСАктёр
Вадим
Соснин
- ИДАктриса
Ирина
Демидкина
- ИКАктёр
Иван
Кукуев
- ЭНАктёр
Эрхан
Нохоев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Сценарист
Павел
Данилов
- Сценарист
Мехрали
Пашаев
- Сценарист
Антон
Федотов
- Сценарист
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Павел
Данилов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев