Виноделы (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сериал «Виноделы» (2025) — комедия о семье, бизнесе и вечном конфликте вкусов от создателей хита «Ивановы-Ивановы». Роман Маякин и Андрей Ургант в истории про неожиданное наследство, которое сулит не только прибыль, но и изрядную головную боль.



У Паши из Челябинска никак не идет шашлычный бизнес. Долги растут, кредиторы нервничают, а будущее выглядит туманно. Неожиданно выясняется, что умерший брат оставил ему долю в винодельне на юге. Воодушевленный Паша отправляется в Краснодарский край за легкими деньгами. Но вместо миллионов его ждет знакомство с семьей Гордеевых — потомственными виноделами, которые выращивают виноград под классическую музыку. Для Паши же «пино-нуар» звучит почти как ругательство. Чтобы спасти бизнес, двум семьям приходится жить под одной крышей, спорить, мириться и искать общий язык.



Солнечная комедия с южными пейзажами, яркими героями и легким юмором. Смотреть сериал «Виноделы» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

