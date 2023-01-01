Биография

Ирина Демидкина – актриса. Родилась в 1976 году. В театральную студию пришла пятнадцатилетней девушкой. Занималась с педагогами, играла на сцене в течение года. Поступила в театральный институт Ярославля. После окончания вуза в 1996-м вернулась в родной Севастополь. В 2000 году стала актрисой драматического театра. Много играет на сцене. Роли Демидкиной – Титания из шекспировского «Сна в летнюю ночь», Ханума из одноименной пьесы А. Цагарели, Зинаида Саввишна из чеховской пьесы «Иванов». Принимает участие в спектаклях античных драматургов на сцене древнего театра в Херсонесе. Не менее обширна и фильмография актрисы. Вера, сыгранная Демидкиной в сериале 2007 года «Когда ее совсем не ждешь», понравилась зрителю безыскусной красотой и женственностью героини. В криминальной драме 2012 года «Однажды в Ростове» актриса убедительно играет продавщицу магазина спорттоваров. В комедийном сериале 2015 года «Курортный роман» она – знойная красавица Жанна. Монументальная секретарша Соня из детектива «Научи меня жить» вызвала массу позитивных откликов. Хорошая она и в фантастическом фильме «Черновик» 2018 года. Скоро выходит шесть картин с участием актрисы.