Звезды мне укажут путь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Непутевый отец везет дочь на конкурс талантов в музыкальной мелодраме от создателя «Команды мечты». Действие разворачивается в российской провинции у моря. Поющий бариста Гена, который продает кофе с фудтрака на променаде и заодно исполняет песни под гитару, подумывает поехать на заработки в Москву, ведь курортный сезон закончился. Тем временем его 10-летнюю дочь Александрину, чьим воспитанием Гена никогда не занимался, приглашают на прослушивание в столичную консерваторию, а мать девочки не может найти деньги на билет, да и не видит перспектив в этой затее. Внезапно почувствовавший ответственность за ребенка Геннадий решает отвезти Сашу в Москву, тем более он и так туда собирается.

