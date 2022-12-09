Звезды мне укажут путь (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.82022, Звезды мне укажут путь
Семейный, Мелодрама100 мин6+
О фильме
Непутевый отец везет дочь на конкурс талантов в музыкальной мелодраме от создателя «Команды мечты». Действие разворачивается в российской провинции у моря. Поющий бариста Гена, который продает кофе с фудтрака на променаде и заодно исполняет песни под гитару, подумывает поехать на заработки в Москву, ведь курортный сезон закончился. Тем временем его 10-летнюю дочь Александрину, чьим воспитанием Гена никогда не занимался, приглашают на прослушивание в столичную консерваторию, а мать девочки не может найти деньги на билет, да и не видит перспектив в этой затее. Внезапно почувствовавший ответственность за ребенка Геннадий решает отвезти Сашу в Москву, тем более он и так туда собирается.
7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
